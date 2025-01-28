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Giriş Tarihi: 28.1.2025 09:11

Mersin Silifke'de acı olay: Ali ile Beyza hayatını kaybetti...

Mersin'in Silifke ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti...

İHA
Mersin Silifke’de acı olay: Ali ile Beyza hayatını kaybetti...
Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mersin'in SilifkeK. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı...
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Mersin Silifke'de acı olay: Ali ile Beyza hayatını kaybetti...
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