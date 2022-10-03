Mersin Trabzon Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Trabzon Mersin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Mersin Trabzon arası kaç km sorusu bu iki şehir arasında seyahat planlayan kişilerin en çok merak ettiği sorulardan biridir. Biri Akdeniz Bölgesi'nde yer alan diğeri de Karadeniz'e bulunan bu iki güzide şehir arasındaki seyahatler farklı sebeplerle olabilir. Eğitim, iş, tatil ve daha birçok sebeple gerçekleştirilecek iki şehir arasındaki yolculuk tercih edilecek araca göre değişkenlik gösterir. Buna göre özel araçla ya da otobüsle Trabzon Mersin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte tüm detaylar…

MERSİN TRABZON ARASI KAÇ KM?

Mersin Trabzon arası 897 km'lik bir yolu kapsar. Farklı ulaşım araçlarıyla seyahat imkanının bulunduğu bu iki şehir farklı bölgelerde yer aldığı için aralarındaki mesafe oldukça uzaktır. Karayolu ulaşımı ile yaklaşık 10 saat gibi bir süreyi kapsayan bu ulaşım havayolu tercih edilecekse toplamda 641 km'ye tekabül eder. Bu ulaşım da yaklaşık 1 saat 21 dakika sürer. Elbette yolculuk esnasında karşılaşılacak durumlar, hava koşulları ve daha birçok etken bu süreleri değiştirecektir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE TRABZON MERSİN ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Akdeniz Bölgesi'nin liman kenti olan Mersin ile Karadeniz'in gözdesi Trabzon arasında toplamda karayolu ile 897 kilometre bulunuyor. Özel araçla Trabzon Mersin arası ortalama 90km/saat hızında yaklaşık 10 saat sürer. Yolun durumu, hava koşulları ya da molalar gibi nedenlerle bu süre daha da uzayabilir. Öte yandan günümüzde navigasyon kullanımı son derece arttığı için en ideal ve kısa güzergâh izlenebilir. Eğer söz konusu yolculuk otobüsle yapılmak istenirse hem kilometre hem de süre değişkenlik gösterecektir. Keza iki şehir arasında düzenli olarak sefer düzenleyen firmalar güzergâh bilgilerini kendi yolcularına göre belirliyor. Buna göre otobüsle Trabzon Mersin arası minimum 897 kilometre olacağı gibi seyahat süresi en az 12 saat sürecektir. Verilecek molalar ve diğer güzergahlara yönelim bu süreyi daha da artırabilir.