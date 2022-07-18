Haberler Yaşam Haberleri Mersin Üniversitesi taban puanları 2022: Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:43

Mersin Üniversitesi taban puanları 2022: Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Mersin Üniversitesi taban puanları 2022.

Mersin Üniversitesi taban puanları 2022: Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Mersin Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 220+6
210+6
210+6
210+6		 226
216
216
216		 11.590
11.500
10.942
10.900		 450,91205
507,03716
488,32412
482,95733
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 28.541
26.900
24.263
22.700		 419,86167
483,76856
460,30202
453,11523
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 42.227
40.300
38.971
37.200		 401,53744
466,65814
435,95691
424,76244
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 68.747
64.100
73.580
80.600		 371,93180
439,10154
389,07256
362,26320
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 99.954
119.000
144.259
152.000		 343,22216
380,95792
325,05049
303,33259
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 129.774
131.000
146.337
158.000		 320,51531
370,65665
323,68759
299,59953
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 172.847
167.000
165.885
148.000		 295,09439
344,34290
311,88578
305,84504
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 205.097
172.000
168.224
68.900		 279,98213
341,31507
310,60283
376,50457
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Yüksekokul) SAY 70+2
70+2
70+2
 72
72
72
 206.943
210.000
225.648
 279,22807
319,56067
284,38833
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 215.275
218.000
249.973
284.000		 275,81333
315,66826
275,64045
251,92396
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 243.394
222.000
208.742
185.000		 265,14586
313,77625
291,16607
285,81271
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 291.599
273.000
272.858
244.000		 250,14105
292,59833
268,32266
263,03067
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) SAY 50+2
50+2

 52
52

 328.303
334.000

 240,55306
272,24347
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 358.835
358.000
376.791
397.000		 233,20338
265,86585
242,88444
228,10056
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 27
31
31
31		 Dolmadı
391.000
377.623
328.000		 Dolmadı
257,63414
242,71566
241,71211
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoteknoloji SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 17
31
31
28		 Dolmadı
400.000
455.836
Dolmadı		 Dolmadı
255,49269
227,52951
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 4
21
21
12		 Dolmadı
450.000
457.124
Dolmadı		 Dolmadı
245,00261
227,20117
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20+1
20+1
30+1
50+2		 11
4
9
18		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 30+1
30+1
20+1
 8
18
21
 Dolmadı

280.496
 Dolmadı

266,03153
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 70+2
65+2
65+2
60+2		 43
67
59
62		 Dolmadı
291.000
Dolmadı
124.000		 Dolmadı
286,19368
Dolmadı
322,23458
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 24
15
22
14		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20+1
20+1
30+1
30+1		 3
3
4
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 5
21
5
2		 Dolmadı
586.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,83971
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 17
72
72
62		 Dolmadı
435.000
377.230
347.000		 Dolmadı
247,92003
242,79963
237,91465
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 88.781
88.400
102.204
112.000		 325,60256
369,75695
346,94945
327,76484
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 108.979
62.800
59.677
55.900		 316,25115
383,01197
371,37469
360,90548
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 128.204
78.800
80.359
75.800		 308,43427
374,48586
358,59264
347,17915
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 30+1
30+1
30+1
55+2		 31
31
9
15		 346.846
460.000
Dolmadı
Dolmadı		 255,30093
267,48721
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 20+1
20+1
30+1
60+2		 21
21
3
4		 395.867
512.000
Dolmadı
Dolmadı		 247,81531
259,65551
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 458.959
377.000
347.589
346.000		 239,32038
281,71399
276,14338
265,10061
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 473.956
406.000
402.807
430.000		 237,43714
276,49990
266,96177
252,39756
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 499.263
435.000
401.808
389.000		 234,30214
271,49103
267,11544
258,31180
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 499.777
452.000
437.528
457.000		 234,23607
268,73708
261,85328
248,87315
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 552.967
562.000
565.043
668.000		 226,07027
252,71743
245,76625
225,68973
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 562.007
473.000
435.065
454.000		 223,83920
265,44906
262,19169
249,22117
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 9
41
39
29		 Dolmadı
891.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,45530
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 8
62
62
43		 Dolmadı
721.000
709.414
Dolmadı		 Dolmadı
234,01569
231,04672
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 22
62
62
49		 Dolmadı
726.000
762.849
Dolmadı		 Dolmadı
233,48546
225,07221
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 37
82
82
82		 37
82
82
82		 Dolmadı
243,39591
239,27315
207,24069
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 50
82
82
82		 Dolmadı
564.000
552.087
601.000		 Dolmadı
252,48136
247,24281
232,91752
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji
(KKTC Uyruklu		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0

1
1		 Dolmadı

526.653
394.000		 Dolmadı

250,23775
257,57444
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Takı Tasarımı (Yüksekokul) EA 30+1


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 15
62
62
44		 Dolmadı
734.000
755.554
Dolmadı		 Dolmadı
232,73249
226,00631
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 17.533
17.300
18.455
18.200		 360,31735
391,02721
394,81192
383,41532
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 20.392
19.900
23.676
27.300		 356,23071
387,07193
388,31594
372,63511
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 52.234
43.500
46.940
49.600		 327,77955
363,24505
368,69801
355,28077
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40+1


 41


 62.460


 321,75598
—-
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 187.947
136.000
132.021
116.000		 279,27199
320,73620
332,15628
326,16286
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 190.800
117.000
131.182
 278,60767
327,18955
332,41641
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 241.691
198.000
218.265
215.000		 267,98076
303,81878
310,17153
300,84050
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 341.123
241.000
231.920
239.000		 251,20716
294,38988
307,29694
296,18397
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 369.501
338.000
298.698
308.000		 247,10319
275,82993
294,51090
284,04312
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 495.440
465.000
428.639
440.000		 230,45282
255,53542
273,74823
265,78534
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi
(Fakülte)		 SÖZ 40+1


 41


 502.774


 229,36912
—-
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.)		 SÖZ 10+0


 10


 547.768


 219,61839
—-
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.420
13.000
14.192
13.900		 393,00348
410,37622
402,51134
389,70534
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dilbilimi
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.802
25.100
25.092
21.600		 339,44340
366,62996
361,45556
356,24096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 43.957
40.100
40.910
39.300		 298,36891
317,43454
312,00620
292,06869
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 44.742
41.500
42.088
39.800		 296,05944
312,94749
308,46766
290,31632
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 46.340
43.400
43.677
43.200		 291,03027
307,17109
303,57745
280,05665
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0
1+0
1

 Dolmadı
64.400

 Dolmadı
246,53558

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2
60+2		 67
62		 310,31410
336,86531		 305.604
284.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 304,45248
325,96796		 334.909
331.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 291,42255
313,87423		 411.996
391.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 65+2
60+2		 67
62		 279,74423
305,46415		 496.808
440.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 277,87037
301,09553		 511.890
468.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 277,41979
280,98160		 515.596
618.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50+2
50+2		 52
52		 273,07910
288,71602		 552.952
556.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 271,06501
310,15106		 570.947
412.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Optisyenlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 270,99010
296,12270		 571.676
501.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 266,73898
284,92434		 611.503
586.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,08076
265,27984		 746.000
762.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,55327
255,79191		 799.148
862.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 249,17439
255,48982		 803.479
865.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 248,74412
246,40943		 808.480
969.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60+2
60+2		 62
62		 245,52385
258,64553		 847.117
831.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Hizmetler TYT 60+2
60+2		 62
62		 243,95694
260,71711		 865.457
809.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 241,01687
257,92287		 899.777
839.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,62386
258,18139		 904.462
836.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45+2
40+1		 47
41		 239,32905
256,86234		 919.516
850.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2
50+2		 57
52		 239,20746
254,22206		 920.887
879.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 65+2
65+2		 67
67		 236,77880
250,48122		 949.120
922.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 234,94371
235,87777		 970.721
1.095.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 50+2
50+2		 52
52		 232,80495
244,81533		 996.554
987.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 229,50339
239,91149		 1.037.537
1.046.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 75+2
70+2		 77
72		 229,08329
258,75860		 1.042.739
830.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 228,93798
246,12989		 1.044.587
972.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 70+2
70+2		 72
72		 228,50937
238,13895		 1.050.200
1.067.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60+2
50+2		 62
52		 227,92599
234,09879		 1.057.584
1.116.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 70+2
70+2		 72
72		 227,81581
235,13501		 1.059.022
1.104.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 227,38197
232,96488		 1.064.660
1.130.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 226,46907
236,90555		 1.076.592
1.082.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 225,28941
229,55810		 1.092.300
1.173.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 223,11125
232,81855		 1.121.527
1.132.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 222,28054
222,01773		 1.132.635
1.273.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 221,75258
232,01476		 1.139.871
1.142.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 221,03925
235,87826		 1.149.469
1.095.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 220,89592
226,92116		 1.151.356
1.208.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 219,76638
232,52227		 1.166.528
1.136.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 218,94288
225,62219		 1.177.483
1.225.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70+2
70+2		 72
72		 217,86814
224,81792		 1.191.793
1.236.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 216,03873
222,36878		 1.216.188
1.268.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 213,22461
226,51655		 1.255.188
1.213.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Harita ve Kadastro
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 212,97071
234,38148		 1.258.655
1.113.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 212,62206
241,06026		 1.263.480
1.032.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 212,42091
221,15244		 1.266.396
1.285.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 212,31557
220,77385		 1.267.866
1.290.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine
(İÖ-Ücretli)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 211,79572
226,68595		 1.275.113
1.211.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 210,91249
215,68638		 1.287.774
1.358.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 206,01180
212,30067		 1.361.132
1.404.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 62
62		 205,83565
212,58755		 1.363.741
1.400.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 205,54665
214,13789		 1.368.217
1.379.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 45+2
40+1		 47
41		 202,88280
216,55928		 1.408.921
1.346.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 199,43842
210,13258		 1.461.947
1.434.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 199,32593
213,51310		 1.463.677
1.388.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 55+2
50+2		 57
52		 197,35307
206,59564		 1.493.166
1.484.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55+2
55+2		 57
57		 195,82511
210,99084		 1.514.832
1.422.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
45+2		 52
47		 194,95546
216,72999		 1.526.357
1.344.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 40+1
35+1		 41
36		 194,94025
187,38452		 1.526.534
1.718.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 193,41580
222,70979		 1.546.007
1.264.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50+2
40+1		 52
41		 192,42767
211,60869		 1.557.417
1.414.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 192,22458
190,91830		 1.559.691
1.691.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
55+2		 62
57		 192,02889
204,79803		 1.561.750
1.510.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 191,20725
207,00894		 1.570.375
1.479.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40+1
40+1		 41
41		 189,72766
201,93652		 1.583.939
1.551.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1
20+1		 21
20		 Dolmadı
 1.593.721
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1
30+1		 25
31		 Dolmadı
192,88804		 1.619.455
1.671.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 46
62		 Dolmadı
208,89273		 1.627.083
1.452.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55+2
50+2		 30
52		 Dolmadı
192,62446		 1.624.017
1.674.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)		 TYT 65+2
65+2		 24
67		 Dolmadı
195,93430		 1.600.195
1.635.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği TYT 25+1
20+1		 12
17		 Dolmadı
 1.566.575
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 28
31		 Dolmadı
209,58911		 1.616.585
1.442.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2
55+2		 33
57		 Dolmadı
199,35146		 1.595.164
1.588.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2
60+2		 56
62		 Dolmadı
203,25998		 1.615.789
1.532.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 45+2
40+1		 25
41		 Dolmadı
189,01510		 1.598.107
1.707.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1
40+1		 17
41		 Dolmadı
193,59374		 1.617.807
1.663.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
50+2		 50
52		 Dolmadı
204,02158		 1.620.627
1.521.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon TYT 50+2
25+1		 41
26		 Dolmadı
209,14576		 1.619.338
1.448.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
 0
 Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55+2
50+2		 23
52		 Dolmadı
191,21133		 1.614.739
1.689.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
25+1		 18
26		 Dolmadı
191,40896		 1.616.143
1.687.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 40+1
35+1		 8
18		 Dolmadı
 1.626.582
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 25+1
25+1		 2
12		 Dolmadı
 1.041.861
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama
(İÖ-Ücretli)		 TYT 45+2
40+1		 11
41		 Dolmadı
189,87204		 1.626.957
1.701.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
 0
 Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm Animasyonu TYT 40+1
40+1		 18
40		 Dolmadı
 1.602.614
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
50+2		 47
52		 Dolmadı
205,10396		 1.616.516
1.506.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 22
52		 Dolmadı
186,71037		 1.620.991
1.721.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
50+2		 23
52		 Dolmadı
191,63958		 1.626.079
1.684.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 55+2
50+2		 14
51		 Dolmadı
 1.610.130

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