Mersin Üniversitesi taban puanları 2022: Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Mersin Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Mersin Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|220+6
210+6
210+6
210+6
|226
216
216
216
|11.590
11.500
10.942
10.900
|450,91205
507,03716
488,32412
482,95733
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|28.541
26.900
24.263
22.700
|419,86167
483,76856
460,30202
453,11523
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|42.227
40.300
38.971
37.200
|401,53744
466,65814
435,95691
424,76244
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|68.747
64.100
73.580
80.600
|371,93180
439,10154
389,07256
362,26320
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|99.954
119.000
144.259
152.000
|343,22216
380,95792
325,05049
303,33259
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|129.774
131.000
146.337
158.000
|320,51531
370,65665
323,68759
299,59953
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|172.847
167.000
165.885
148.000
|295,09439
344,34290
311,88578
305,84504
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|205.097
172.000
168.224
68.900
|279,98213
341,31507
310,60283
376,50457
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Yüksekokul)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
—
|72
72
72
—
|206.943
210.000
225.648
—
|279,22807
319,56067
284,38833
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|215.275
218.000
249.973
284.000
|275,81333
315,66826
275,64045
251,92396
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|243.394
222.000
208.742
185.000
|265,14586
313,77625
291,16607
285,81271
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|291.599
273.000
272.858
244.000
|250,14105
292,59833
268,32266
263,03067
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|328.303
334.000
—
—
|240,55306
272,24347
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|358.835
358.000
376.791
397.000
|233,20338
265,86585
242,88444
228,10056
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|27
31
31
31
|Dolmadı
391.000
377.623
328.000
|Dolmadı
257,63414
242,71566
241,71211
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoteknoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|17
31
31
28
|Dolmadı
400.000
455.836
Dolmadı
|Dolmadı
255,49269
227,52951
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|4
21
21
12
|Dolmadı
450.000
457.124
Dolmadı
|Dolmadı
245,00261
227,20117
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
50+2
|11
4
9
18
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
20+1
—
|8
18
21
—
|Dolmadı
—
280.496
—
|Dolmadı
—
266,03153
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70+2
65+2
65+2
60+2
|43
67
59
62
|Dolmadı
291.000
Dolmadı
124.000
|Dolmadı
286,19368
Dolmadı
322,23458
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|24
15
22
14
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
30+1
|3
3
4
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|5
21
5
2
|Dolmadı
586.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,83971
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|17
72
72
62
|Dolmadı
435.000
377.230
347.000
|Dolmadı
247,92003
242,79963
237,91465
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|88.781
88.400
102.204
112.000
|325,60256
369,75695
346,94945
327,76484
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|108.979
62.800
59.677
55.900
|316,25115
383,01197
371,37469
360,90548
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|128.204
78.800
80.359
75.800
|308,43427
374,48586
358,59264
347,17915
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|EA
|30+1
30+1
30+1
55+2
|31
31
9
15
|346.846
460.000
Dolmadı
Dolmadı
|255,30093
267,48721
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|EA
|20+1
20+1
30+1
60+2
|21
21
3
4
|395.867
512.000
Dolmadı
Dolmadı
|247,81531
259,65551
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|458.959
377.000
347.589
346.000
|239,32038
281,71399
276,14338
265,10061
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|473.956
406.000
402.807
430.000
|237,43714
276,49990
266,96177
252,39756
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|499.263
435.000
401.808
389.000
|234,30214
271,49103
267,11544
258,31180
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|499.777
452.000
437.528
457.000
|234,23607
268,73708
261,85328
248,87315
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|552.967
562.000
565.043
668.000
|226,07027
252,71743
245,76625
225,68973
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|562.007
473.000
435.065
454.000
|223,83920
265,44906
262,19169
249,22117
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|9
41
39
29
|Dolmadı
891.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,45530
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|8
62
62
43
|Dolmadı
721.000
709.414
Dolmadı
|Dolmadı
234,01569
231,04672
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|22
62
62
49
|Dolmadı
726.000
762.849
Dolmadı
|Dolmadı
233,48546
225,07221
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|37
82
82
82
|37
82
82
82
|Dolmadı
243,39591
239,27315
207,24069
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|50
82
82
82
|Dolmadı
564.000
552.087
601.000
|Dolmadı
252,48136
247,24281
232,91752
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
| Sosyoloji
(KKTC Uyruklu
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
1
|Dolmadı
—
526.653
394.000
|Dolmadı
—
250,23775
257,57444
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Takı Tasarımı (Yüksekokul)
|EA
|30+1
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|15
62
62
44
|Dolmadı
734.000
755.554
Dolmadı
|Dolmadı
232,73249
226,00631
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|17.533
17.300
18.455
18.200
|360,31735
391,02721
394,81192
383,41532
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|20.392
19.900
23.676
27.300
|356,23071
387,07193
388,31594
372,63511
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|52.234
43.500
46.940
49.600
|327,77955
363,24505
368,69801
355,28077
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|62.460
—
—
—
|321,75598
—-
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|187.947
136.000
132.021
116.000
|279,27199
320,73620
332,15628
326,16286
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|190.800
117.000
131.182
—
|278,60767
327,18955
332,41641
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|241.691
198.000
218.265
215.000
|267,98076
303,81878
310,17153
300,84050
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|341.123
241.000
231.920
239.000
|251,20716
294,38988
307,29694
296,18397
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|369.501
338.000
298.698
308.000
|247,10319
275,82993
294,51090
284,04312
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|495.440
465.000
428.639
440.000
|230,45282
255,53542
273,74823
265,78534
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi
(Fakülte)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|502.774
—
—
—
|229,36912
—-
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|547.768
—
—
—
|219,61839
—-
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.420
13.000
14.192
13.900
|393,00348
410,37622
402,51134
389,70534
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dilbilimi
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.802
25.100
25.092
21.600
|339,44340
366,62996
361,45556
356,24096
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|43.957
40.100
40.910
39.300
|298,36891
317,43454
312,00620
292,06869
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|44.742
41.500
42.088
39.800
|296,05944
312,94749
308,46766
290,31632
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|46.340
43.400
43.677
43.200
|291,03027
307,17109
303,57745
280,05665
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0
1+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
64.400
—
—
|Dolmadı
246,53558
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|310,31410
336,86531
|305.604
284.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|304,45248
325,96796
|334.909
331.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|291,42255
313,87423
|411.996
391.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|279,74423
305,46415
|496.808
440.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|277,87037
301,09553
|511.890
468.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|277,41979
280,98160
|515.596
618.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|273,07910
288,71602
|552.952
556.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|271,06501
310,15106
|570.947
412.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|270,99010
296,12270
|571.676
501.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|266,73898
284,92434
|611.503
586.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|254,08076
265,27984
|746.000
762.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,55327
255,79191
|799.148
862.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|249,17439
255,48982
|803.479
865.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|248,74412
246,40943
|808.480
969.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|245,52385
258,64553
|847.117
831.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|243,95694
260,71711
|865.457
809.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|241,01687
257,92287
|899.777
839.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,62386
258,18139
|904.462
836.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|239,32905
256,86234
|919.516
850.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2
50+2
|57
52
|239,20746
254,22206
|920.887
879.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|236,77880
250,48122
|949.120
922.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|234,94371
235,87777
|970.721
1.095.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|232,80495
244,81533
|996.554
987.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|229,50339
239,91149
|1.037.537
1.046.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|229,08329
258,75860
|1.042.739
830.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|228,93798
246,12989
|1.044.587
972.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|228,50937
238,13895
|1.050.200
1.067.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|227,92599
234,09879
|1.057.584
1.116.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|227,81581
235,13501
|1.059.022
1.104.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|227,38197
232,96488
|1.064.660
1.130.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|226,46907
236,90555
|1.076.592
1.082.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|225,28941
229,55810
|1.092.300
1.173.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|223,11125
232,81855
|1.121.527
1.132.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|222,28054
222,01773
|1.132.635
1.273.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|221,75258
232,01476
|1.139.871
1.142.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|221,03925
235,87826
|1.149.469
1.095.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|220,89592
226,92116
|1.151.356
1.208.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|219,76638
232,52227
|1.166.528
1.136.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|218,94288
225,62219
|1.177.483
1.225.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|217,86814
224,81792
|1.191.793
1.236.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|216,03873
222,36878
|1.216.188
1.268.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|213,22461
226,51655
|1.255.188
1.213.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Harita ve Kadastro
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|212,97071
234,38148
|1.258.655
1.113.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Sosyal Hizmetler
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|212,62206
241,06026
|1.263.480
1.032.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|212,42091
221,15244
|1.266.396
1.285.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|212,31557
220,77385
|1.267.866
1.290.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|211,79572
226,68595
|1.275.113
1.211.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|210,91249
215,68638
|1.287.774
1.358.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|206,01180
212,30067
|1.361.132
1.404.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|205,83565
212,58755
|1.363.741
1.400.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Lojistik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|205,54665
214,13789
|1.368.217
1.379.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|202,88280
216,55928
|1.408.921
1.346.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|199,43842
210,13258
|1.461.947
1.434.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|199,32593
213,51310
|1.463.677
1.388.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|55+2
50+2
|57
52
|197,35307
206,59564
|1.493.166
1.484.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|195,82511
210,99084
|1.514.832
1.422.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|194,95546
216,72999
|1.526.357
1.344.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|194,94025
187,38452
|1.526.534
1.718.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|193,41580
222,70979
|1.546.007
1.264.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|192,42767
211,60869
|1.557.417
1.414.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|192,22458
190,91830
|1.559.691
1.691.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|192,02889
204,79803
|1.561.750
1.510.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|191,20725
207,00894
|1.570.375
1.479.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|189,72766
201,93652
|1.583.939
1.551.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1
20+1
|21
20
|Dolmadı
—
|1.593.721
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1
30+1
|25
31
|Dolmadı
192,88804
|1.619.455
1.671.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|46
62
|Dolmadı
208,89273
|1.627.083
1.452.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|55+2
50+2
|30
52
|Dolmadı
192,62446
|1.624.017
1.674.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)
|TYT
|65+2
65+2
|24
67
|Dolmadı
195,93430
|1.600.195
1.635.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
|TYT
|25+1
20+1
|12
17
|Dolmadı
—
|1.566.575
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|28
31
|Dolmadı
209,58911
|1.616.585
1.442.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2
55+2
|33
57
|Dolmadı
199,35146
|1.595.164
1.588.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2
60+2
|56
62
|Dolmadı
203,25998
|1.615.789
1.532.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|45+2
40+1
|25
41
|Dolmadı
189,01510
|1.598.107
1.707.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
40+1
|17
41
|Dolmadı
193,59374
|1.617.807
1.663.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
50+2
|50
52
|Dolmadı
204,02158
|1.620.627
1.521.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|50+2
25+1
|41
26
|Dolmadı
209,14576
|1.619.338
1.448.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Mobilya ve Dekorasyon
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|55+2
50+2
|23
52
|Dolmadı
191,21133
|1.614.739
1.689.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mut Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
25+1
|18
26
|Dolmadı
191,40896
|1.616.143
1.687.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40+1
35+1
|8
18
|Dolmadı
—
|1.626.582
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|25+1
25+1
|2
12
|Dolmadı
—
|1.041.861
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Pazarlama
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|45+2
40+1
|11
41
|Dolmadı
189,87204
|1.626.957
1.701.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40+1
40+1
|18
40
|Dolmadı
—
|1.602.614
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
50+2
|47
52
|Dolmadı
205,10396
|1.616.516
1.506.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|22
52
|Dolmadı
186,71037
|1.620.991
1.721.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
50+2
|23
52
|Dolmadı
191,63958
|1.626.079
1.684.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Silifke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|55+2
50+2
|14
51
|Dolmadı
—
|1.610.130
—