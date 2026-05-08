Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur Aygar otomobilde öldürülmüştü: O caniler hakkında karar verildi!

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Son sözleri sorulan sanıklardan Hüseyin Arda Şark, "Kesinlikle aramızda bir tartışma olmadı. Ona zarar vermedim, ateş etmedim. Ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin de olayla ilgilerinin olmadığını savunarak, tahliyelerini istedi. Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Şark'a 'Çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan da 2 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar Zeybek ve Çetin'i ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyelerine karar verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör