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Giriş Tarihi: 6.07.2026 13:49

Mersin'de acı kaza: Avukat Tuğçe hayatını kaybetti!

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe Şen (24), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Mersin’de acı kaza: Avukat Tuğçe hayatını kaybetti!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Avukat Tuğçe Şen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tuğçe Şen'in, Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu belirtildi.

Sürücü U.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TABUTUNUN ÜZERİNE CÜBBESİ KONULDU

Avukat Tuğçe Şen'in (24) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Şen'in yakınları, tabuta avukatın cübbesini serdi. Şen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fakıllı Mezarlığı'na gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Mersin'de acı kaza: Avukat Tuğçe hayatını kaybetti!
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