Mersin’de acı kaza: Elektrikli bisiklet kanala düştü! 1 ölü, 1 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Şanise Işıl yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 2 yaralı da Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Erdoğan Işıl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.