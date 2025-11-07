Mersin’de acı kaza: Takla atan otomobil eve çarparak durabildi! 1 ölü

Acı kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Burunucu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Besim Uğuz idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak evin duvara çarptı. Çarpmanının şiddetiyle ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.