Mersin’de acı kaza: Takla atan otomobil eve çarparak durabildi! 1 ölü

Giriş Tarihi: 7.11.2025 09:41 Son Güncelleme: 7.11.2025 09:42

Mersin'in Silifke ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atıp bir evin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Mahmut Besim Uğuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Burunucu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Besim Uğuz idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak evin duvara çarptı. Çarpmanının şiddetiyle ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

