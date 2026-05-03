Mersin’de acı kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı!

FECİ ÇARPIŞMADA HAYATA TUTUNAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Saygılı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

