Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de acı kaza! Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 3.05.2026 16:50

Mersin’in Silifke ilçesinde TIR ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin savrulduğu feci kazada sürücü Muhammed Saygılı hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İşte yürek burkan olayın detayları…

DHA Yaşam
Kaza, saat 10.00 sıralarında Silifke-Karaman kara yolu Yeni Çıktı mevkisinde meydana geldi.

ARAÇLAR YOLA SAVRULDU

Şoförünün ismi öğrenilemeyen 63 LU 643 plakalı suni gübre yüklü TIR ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı'nın kullandığı 33 ADE 177 plakalı otomobil çarpıştı. 2 araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

FECİ ÇARPIŞMADA HAYATA TUTUNAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Saygılı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #SİLİFKE #KAZA

