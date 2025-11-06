Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de acı olay: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 15:27

Mersin'de acı olay: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Mersin’de acı olay: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!

Acı olay, ilçeye bağlı Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beton mikseriyle harç dökme sırasında çalışanlardan Hamza Dikmen (45), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, ağır yaralanan Dikmen'i ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze adli tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de acı olay: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz