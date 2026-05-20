Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de acı olay! Irmakta sürüklenen şahıs hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.05.2026 09:54

Mersin'in Silifke ilçesinde , Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda suda hareketsiz olarak sürüklenen şahsı fark edenlerin ihbarıyla 41 yaşındaki Ü.B.’nin cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar…

Olay, gece ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında, Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ırmakta sürüklenen şahsı fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

ACI İHBAR GERÇEĞİ ORYTAYA ÇIKARDI

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri suda hareketsiz olarak sürüklenen şahsa ulaşarak kıyıya çıkardı. Yapılan kontrollerde 41 yaşındaki Ü.B. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği saptandı.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Herhangi bir yaralanma izi olmayan Ü.B.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Suda boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ü.B.'nin kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #SİLİFKE

