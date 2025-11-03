Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de acı olay: Kendi yaktığı alevlerin arasında can verdi!
Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Söndürülen yangının ardından, Külah'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde bahçede çalışan Mehmet Ali Külah, yabani otları temizlemek için ateş yaktı. Alevler, kısa sürede yayıldı, ağaçlara sıçradı. Bu sırada Külah, alevlerin arasında kaldı.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, Mehmet Ali Külah'ın cansız bedenini buldu. Külah'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

