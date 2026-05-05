Mersin’de aile faciası: 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikâyetiyle hastaneye götürülen 2 kardeş hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı. Feci olay Bozyazı Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 38 yaşındaki polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru Tülü (33), çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) hafta sonu akrabalarının yanına tatile geldi.

Akrabalarında kalan aile kusma ve mide bulantısı şikâyetiyle rahatsızlanınca sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aile ambulanslarla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aileden 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren anne ve babanın sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Emniyet güçleri iki çocuğun ölümünü aydınlatmak için çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ VAR

Ekipler, çocukların yattığı odanın yan tarafındaki buğday deposunda yapılan ilaçlamadan etkilenmiş olmaları üzerinde duruyor. İki çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Ailenin 1 Mayıs'ın tatil olması nedeniyle memleketlerine geldikleri öğrenildi. Savcılık ve jandarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.