Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne operasyon! 17 şüpheli tutuklandı

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE BANKA HESABINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; Tehdit ve baskı yaptıkları, 2 Kasten yaralama olayına karıştıkları, İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok!