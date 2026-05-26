Mersin’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Mersin bayram namazı saati

İslam dünyasında yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan mübarek bir döneme daha kavuşmanın huzuru yaşanıyor. Kurban ibadetini eda etmeye hazırlanan Mersinliler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte omuz omuza saf tutacak. Mersin'de bayram namazı saat kaçta sorusu şöyle yanıtlanıyor:
27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı cemaatle birlikte eda edilecek bu mübarek ibadet için Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli başta olmak üzere tüm ilçelerdeki camilerde hazırlıklar tamamlandı.
Namazın selâm verilerek tamamlanmasının ardından imam hatip, minbere çıkarak Kurban Bayramı hutbesini irat eder. Cuma namazından farklı olarak bayramlarda hutbe, namaz kılındıktan sonra okunmaktadır ve bu hutbeyi dinlemek sünnet-i müekkemedir. Hutbe esnasında cemaatin tam bir huşu, sessizlik ve ciddiyet içinde bulunması gerekir; dünyevi meselelerden konuşmak, cep telefonuyla ilgilenmek ya da camiyi erken terk etmek ibadet adabına uygun düşmemektedir. Bu yılki hutbelerde kurbanın manevi paylaşımı ve akraba ilişkileri vurgulanacaktır.