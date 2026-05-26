Mersin’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Mersin bayram namazı saati

BAYRAM HUTBESİNİN DİNLEME ADABI VE İSLAM'DAKİ YERİ

Namazın selâm verilerek tamamlanmasının ardından imam hatip, minbere çıkarak Kurban Bayramı hutbesini irat eder. Cuma namazından farklı olarak bayramlarda hutbe, namaz kılındıktan sonra okunmaktadır ve bu hutbeyi dinlemek sünnet-i müekkemedir. Hutbe esnasında cemaatin tam bir huşu, sessizlik ve ciddiyet içinde bulunması gerekir; dünyevi meselelerden konuşmak, cep telefonuyla ilgilenmek ya da camiyi erken terk etmek ibadet adabına uygun düşmemektedir. Bu yılki hutbelerde kurbanın manevi paylaşımı ve akraba ilişkileri vurgulanacaktır.

