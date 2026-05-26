Mersin’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Mersin bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:01

2026 Kurban Bayramı heyecanı Mersin’de de hissedilirken, Akdeniz bölgesindeki vatandaşlar Mersin bayram namazı saati araştırmalarına hız verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, kentteki ibadet vakti netleşti. Müminler, belirlenen saatte bayram coşkusunu yaşamak adına camilere akın edecek.

İslam dünyasında yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan mübarek bir döneme daha kavuşmanın huzuru yaşanıyor. Kurban ibadetini eda etmeye hazırlanan Mersinliler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte omuz omuza saf tutacak. Mersin'de bayram namazı saat kaçta sorusu şöyle yanıtlanıyor:

MERSİN BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik ölçümlerine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı Mersin'de 05:59 olarak belirlenmiştir.

27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı cemaatle birlikte eda edilecek bu mübarek ibadet için Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli başta olmak üzere tüm ilçelerdeki camilerde hazırlıklar tamamlandı.

MERSİN'İN NAMAZ VAKTİ NASIL HESAPLANIYOR?

İslam fıkhına göre bayram namazlarının vakti, güneşin doğuşunun ardından kerahat vaktinin çıkmasıyla (yaklaşık 45-50 dakikalık süre) başlar. Türkiye'de coğrafi konum ve boylam farkları nedeniyle namaz vakitleri doğudan batıya doğru değişiklik gösterir.

BAYRAM HUTBESİNİN DİNLEME ADABI VE İSLAM'DAKİ YERİ

Namazın selâm verilerek tamamlanmasının ardından imam hatip, minbere çıkarak Kurban Bayramı hutbesini irat eder. Cuma namazından farklı olarak bayramlarda hutbe, namaz kılındıktan sonra okunmaktadır ve bu hutbeyi dinlemek sünnet-i müekkemedir. Hutbe esnasında cemaatin tam bir huşu, sessizlik ve ciddiyet içinde bulunması gerekir; dünyevi meselelerden konuşmak, cep telefonuyla ilgilenmek ya da camiyi erken terk etmek ibadet adabına uygun düşmemektedir. Bu yılki hutbelerde kurbanın manevi paylaşımı ve akraba ilişkileri vurgulanacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

