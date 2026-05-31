Mersin’de bayramda kaybolmuştu: Zihinsel engelli şahıs dere yatağında ölü bulundu!

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Zihinsel engelli olduğu belirtilen İlyas Gök'ün kaybolmasının ardından bölgede arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Dağlık ve ormanlık alanlarda sürdürülen aramalar sırasında Gök'ün cansız bedenine bir dere yatağında ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gök'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.İlyas Gök'ün vefatı, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.