Mersin’de beton mikseri kanala düştü: 1 yaralı

Kaza, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi Medcem Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silifke'den Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet Ç. yönetimindeki 20 AKE 120 plakalı çimento mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala savruldu ve ters döndü.





Kazada sürücü araç kabini içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Taşucu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede Silifke ve Büyükeceli ekiplerinin de desteğe gelmesiyle müdahale genişletildi.





Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.