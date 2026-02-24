Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:10

Mersin'de bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 gözaltı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, bir firari şüphelinin aralandığı bildirildi.


Mersin'deki olay, 22 Şubat günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 1406 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen E.E.I. ve E.A. ile R.K. ve G.Ş. (20) arasında tartışma çıktı. Tarafların arkadaşlarının da olaya karışması ile büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada E.E.I. ve E.A., R.K. (16) tarafından bıçaklandı. Yaralı E.E.I., koşarak bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.E.I.'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışmasını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olan M.S.D. (22), 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından kaydı olan H.E. (20), 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'Dolandırıcılık', suçlarından kaydı olan M.Y. (23), 'Kullanmak için uyuşturucu ve ya uyarıcı madde satın almak', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olan K.E. (21) ile 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan R.K.'yi gözaltına aldı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçundan kaydı olan firari G.Ş.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

