Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de ‘Böcek ailesi’ vakası! Zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldılar: 2 kardeş öldü, anne ve baba yoğun bakımda!
Giriş Tarihi: 4.05.2026 15:39

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen olay akıllara Böcek ailesini getirdi. Bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye giden aileden 8 yaşındaki Azra Tülü ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti. Baba Musa Tülü ve anne Ebru Tülü ise yoğun bakıma kaldırıldı. İşte korkunç olayın detayları...

İlçenin Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Musa Tülü ile eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, 2 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

BABA İZNE ÇIKMIŞTI

Karaman'da çalışan Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
