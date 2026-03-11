Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de cani koca dehşeti: 2 çocuk annesi Songül'ü katletti!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:38

Mersin'de cani koca dehşeti: 2 çocuk annesi Songül'ü katletti!

Mersin'de 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27) ile eşi Selami Aktekin (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada cani koca Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan kadın kurtarılamazken, şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Aktekin ile eşi Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

