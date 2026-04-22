Mersin’de cansız bedeni ırmakta bulunmuştu! Acı detay ortaya çıktı: 3 gün önce...

Giriş Tarihi: 22.04.2026 19:23 Son Güncelleme: 22.04.2026 19:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde cansız bedeni ırmakta bulunan 33 yaşındaki M.M.'nin 3 gün önce evlendiği öğrenildi.

Mersin'deki olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi.

3 GÜN ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi. M.M.'nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen M.M.'den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN #TARSUS #AFAD

