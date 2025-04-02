Mersin’de deniz sezonu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler, deniz ve hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Mersin'e gelerek denizin keyfini çıkardı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahillerde yoğunluk yaşanırken, açık olan işletmelerde doluluk oranı yüzde 50'ye yükseldi. Tatil için Kızkalesi'ni tercih edenlerden Oğuzhan Kumsal, bayram tatilini fırsat bilerek geldiklerini belirterek "Denizde üşümedik. Çok güzel" dedi. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop da 9 günlük tatilin işletmelerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.