Mersin’de denize giren genç boğularak yaşamını yitirdi

Niğde'den Mersin'e gezmeye gelen 2 arkadaş Kızkalesi'ne gitti. Tunahan Yıldız (24) denize girerek yüzmeye başladı, kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Deniz yüzeyinde bir kişinin cansız durduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 acil sağlık hizmetleri ile Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Erdemli Tim komutanlığı geldi. Şahıs sudan alınarak kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.