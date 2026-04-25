Mersin’de dolandırıcılık çetesine operasyon: 100 milyon liralık işlem hacmi belirlendi! 7 kişi tutuklandı

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 45 fişek, 32 cep telefonu ile çok sayıda SIM kart, 410 bin TL ve döviz, 6 laptop ile farklı kişilere ait çok sayıda kimlik ve banka kartı ele geçirildi.

100 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilerin şu ana kadar 120 vatandaşı mağdur ettiği, incelenen banka hareketlerinde yaklaşık 100 milyon TL üzerinde para trafiği bulunduğu tespit edildi. 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T., D.T., G.A., S.T., O.E., U.Ç. ve B.T. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı konularak 5 kişi de serbest bırakıldı.