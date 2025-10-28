Mersin’de eş zamanlı operasyon | Tam 65 adrese baskın: Aranan 139 şahıs yakalandı!

34 ŞAHIS CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan 139 şahıstan F.C.'nin 'cinsel istismar' suçundan 25 yıl 9 ay, M.S.'nin 'bilişim sistemleri ile dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 10 ay, H.S.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası, M.K.'nin 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 14 yıl 2 ay, M.U.'nun ise 'yağma' suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası, E.E.'nin de 'silahla tehdit' suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34'ü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.