Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de feci kaza! 2 ölü
Giriş Tarihi: 9.10.2025 19:45

Mersin'in Tarsus ilçesinde, TAG otoyolunda gişelerin beton bariyerlerine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana gelen kazada Mehmet Rayhan yönetimindeki otomobil, gişelerin beton bariyerine çarptı. Çevredeki vatandaşların bildirimi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapıdan incelemede otomobilin içindeki Hürü (72) ve Mehmet Rayhan'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Hürü ve Mehmet Rayhan'ın cansız bedenleri otopsi için Tarsus Devlet hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilgili soruşturmaya başlandı.

