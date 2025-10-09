Mersin’de feci kaza! 2 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana gelen kazada Mehmet Rayhan yönetimindeki otomobil, gişelerin beton bariyerine çarptı. Çevredeki vatandaşların bildirimi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapıdan incelemede otomobilin içindeki Hürü (72) ve Mehmet Rayhan'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Hürü ve Mehmet Rayhan'ın cansız bedenleri otopsi için Tarsus Devlet hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilgili soruşturmaya başlandı.