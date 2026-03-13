Mersin’de feci kaza 3 ölü 14 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesi Kaş Yaylası rampasında orman işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüsteki 17 kişiden şoför Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz yaşamını yitirirken 14 kişi ağır yaralandı. İşçileri taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Durumu kritik olan bir vatandaş için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. İlçeye iniş yapan ambulans helikopterle ağır yaralı vatandaş, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer yaralıların tedavileri ise Anamur'daki hastanelerde devam ediyor.