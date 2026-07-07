Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de feci kaza: Motosikletler birbirine girdi! 3 yaralı
Giriş Tarihi: 7.07.2026 12:00

Mersin'de feci kaza: Motosikletler birbirine girdi! 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA
Mersin’de feci kaza: Motosikletler birbirine girdi! 3 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, ilçeye bağlı Eskiömerli Mahallesi 1337 Sokak'ta Hürriyet Camii önündeki kavşakta yaşandı. Alınan bilgilere göre, farklı yollardan gelen iki motosiklet, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla motosikletler devrildi, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin gelerek çarpışma anları yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MERSİN #TARSUS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de feci kaza: Motosikletler birbirine girdi! 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA