Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de feci kaza! Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.10.2025 00:16

Mersin'de feci kaza! Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Mersin’de feci kaza! Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde, Çamlıyayla-Tarsus yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla istikametine giden Anış Beybolat (73) idaresindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, yol üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı, kocası Ahmet Beybolat (77) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası Beybolat'ın cenazesi morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de feci kaza! Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz