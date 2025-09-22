Mersin’de feci kaza! Tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Güzeloluk kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 33 BSJ38 plakalı tır, aynı yönde seyreden B.Y. yönetimindeki 33 BBJ 321 plakalı motosiklete çarptı.
SALİH DEMİR OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada dorsenin tekeri altında kalan motosikletteki Salih Demir olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.