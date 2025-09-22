Mersin’de feci kaza! Tır motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SALİH DEMİR OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada dorsenin tekeri altında kalan motosikletteki Salih Demir olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.