Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de feci yangın! Yaşlı adam alevlerin arasında kaldı: Cansız bedeni odasında bulundu!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 16:21

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 70 yaşındaki Ahad Toyoğlu odasında çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda Toyoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. İşte acı olayın detayları…

İHA
Olay, ilçeye bağlı Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi.

İŞİNE GİTMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Alınan bilgiye göre, boyacılık yapan ancak aldığı işe gitmeyen 70 yaşındaki Ahad Toyoğlu'nun evini kontrole gelenler, odasının yanmış olduğunu, kendisinin de cansız yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrasında şahsın cansız bedeni Erdemli Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ön otopsi sonrası cenaze adli tıpa sevk edildi. Şahsın odasında çıkan yangın nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #ERDEMLİ #YANGIN

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
