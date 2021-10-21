Mersin’de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 13 adrese eş zamanlı baskın yapılarak, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda ise 11 cep telefonu, 6 flash bellek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 13 mermiye ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca,soruşturma kapsamında da şüphelilerin fuhuş yapmaya gittiği İstanbul, Aydın, Adana, Şırnak, Kütahya, Karaman, Mardin, Niğde, Batman, Konya, Siirt, Samsun, Malatya ve Kayseri'de 108 kişinin ifadesine başvurulurken, fuhuş yaptıran 31 kadının da ifadesi alındı. Kadınlardan yabancı uyruklu 13'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.