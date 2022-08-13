Mersin’de ‘Gökbey’ operasyonunda 2 milyon adet captagon hap ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulusal ve uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerine yönelik yaptığı operasyonda 310 kilogram olan 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Mersin emniyetini tebrik etti.

Suriye'den yasal olmayan yollarla ülkeye sokularak yurtdışına gönderileceği tespit eden ekipler, sürücülüğünü Ö.K. isimli şüphelinin yaptığı tırı, yapılan operasyonla durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği Black, tırın yakıt deposunun içine yapılan ayrı bir bölmede, torbalar halinde yerleştirilmiş olan uyuşturucu maddenin yerini tespit etti. Deponun alt kısmını söken ekipler, 310 kilogram olan 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda Ö.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatında beraber çalıştığı tespit edilen B.K., M.A.A.K. ve N.H. isimli üç kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasadışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilo (2 Milyon adet) CAPTAGON HAP ele geçirildi,

4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" mesajını paylaştı.