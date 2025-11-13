Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de hiç umursamadan çevreyi kirlettiler: Kameraya böyle yakandılar!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 12:55

Mersin’in Akdeniz ilçesinde çöp konteynerinin yanına kamyonetle yanaşan şüpheliler, çuvallar dolusu tekstil atığını yolun kenarına atarken cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA Yaşam
İlçeye bağlı Hal Mahallesi 6080 sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına kamyonetle yanaşan şüpheliler, çuvallar dolusu tekstil atığını yolun kenarına atarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Şüphelileri görüntüleyen kişi, kayıtları Akdeniz Belediyesi'ne ulaştırdı. Görüntülerden yola çılan belediye yetkilileri şüphelilerin tespiti için yasal işlem başlattı.

AYNI YERDE AYNI MANZARA

Yine aynı yerde kamyonetle yaklaşıp çuvallar dolusu tekstil atıklarını ve eski kıyafetleri gelişigüzel döken, yol kenarına bırakan kişiler, yine duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

