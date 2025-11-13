Mersin’de hiç umursamadan çevreyi kirlettiler: Kameraya böyle yakandılar!

İlçeye bağlı Hal Mahallesi 6080 sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına kamyonetle yanaşan şüpheliler, çuvallar dolusu tekstil atığını yolun kenarına atarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Şüphelileri görüntüleyen kişi, kayıtları Akdeniz Belediyesi'ne ulaştırdı. Görüntülerden yola çılan belediye yetkilileri şüphelilerin tespiti için yasal işlem başlattı.
AYNI YERDE AYNI MANZARA
Yine aynı yerde kamyonetle yaklaşıp çuvallar dolusu tekstil atıklarını ve eski kıyafetleri gelişigüzel döken, yol kenarına bırakan kişiler, yine duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.