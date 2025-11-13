Mersin’de hiç umursamadan çevreyi kirlettiler: Kameraya böyle yakandılar!

AYNI YERDE AYNI MANZARA

Yine aynı yerde kamyonetle yaklaşıp çuvallar dolusu tekstil atıklarını ve eski kıyafetleri gelişigüzel döken, yol kenarına bırakan kişiler, yine duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.