Mersin’de ikiz kardeşler ve kuzenlerinin öldüğü feci kazada iddianame hazırlandı: Sürücüye 22,5 yıla kadar hapis talebi!



Melis K.

"HERHANGİ BİR VATANDAŞA ÇARPMADIM"

İddianamede emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerine yer verilen sanık Melis K, kara yolunda seyir halindeyken bir tırın aracına doğru yaklaştığını öne sürdü.

Melis K. şu beyanda bulundu:

"Sol şeritten saatte 55-60 kilometre hızla giderken sağımdaki tır, benim şeridime kaydı. Üzerime doğru kırınca tıra çarpmamak için ben de sola doğru kırmama rağmen tır aracımın sağ ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracım savruldu ve refüje çıktım. Bir ağaca çarptığımı hatırlıyorum. Herhangi bir vatandaşa çarpmadım hatta aracımdan çıktığımda orada bulunan tanımadığım şahıslar bana '5-6 kişiye tır çarptı ve kaçtı, senin suçun yok' dediler. Aracımı kontrol ettiğimde kan izi ya da hasar yoktu. Zaten o anda panik haldeydim. Yayalara çarpıldığını duyunca ağladım. Aracımın sağ kısmında neden hasar yok bilmiyorum. Tır çok büyük olduğu için onun rüzgarı bile benim savrulmama yeterlidir."