Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:54

Mersin’de kahreden olay: Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 37 yaşındaki Aziz Çiftçi minibüsünü park etmek isterken, 2 yaşındaki oğlu Salih Çifçi’nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti.

Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA