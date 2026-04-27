HaberlerYaşam Haberleri
Mersin’de kahreden olay: Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:54
Mersin'in Tarsus ilçesinde 37 yaşındaki Aziz Çiftçi minibüsünü park etmek isterken, 2 yaşındaki oğlu Salih Çifçi’nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti.
