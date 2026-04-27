Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de kan donduran olay: Denizde 2 erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 22:42

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm nedenlerinin denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

AA
İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde denizde 2 ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Botla bölgeye ulaşan ekipler, cesetleri sudan çıkardı. İncelemede cesetlerin, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'e (64) ait olduğu belirlendi.

İki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Acar ve Çelik'in denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

#MERSİN #SİLİFKE

