Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de kan donduran olay! Fenalık geçirince arkadaşları bırakıp gitmiş: Kayıp genç ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:53

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken birlikte uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen arkadaşlarının ormanda bırakıp gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgilere göre, 19 Mayıs 2026 günü saat 00.30 sıralarında Silifke Polis Merkezi'ne başvuran anne E.T., oğlu 20 yaşındaki Velican T.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan arama ve araştırmalar sonucunda Velican, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçederesi Mahallesi sınırlarında ölü olarak bulundu. Velican'ın olay günü arkadaşları A. T. B ve M. K ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Bunun üzerine 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, Velican'ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
