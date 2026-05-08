Mersin’de kavşakta dehşet! Otomobil motosikletli sürücülere çarptı: O anlar kask kamerasına yansıdı

Kaza, Yenişehir ilçesinde İsmet İnönü ile Hüseyin Okan Merzeci bulvarları kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile iki motosiklet, kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücülerinden 1'i yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.