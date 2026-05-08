Giriş Tarihi: 8.05.2026 16:44

Mersin'de kavşakta dehşet! Otomobil motosikletli sürücülere çarptı: O anlar kask kamerasına yansıdı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobil ile iki motosikletin kavşakta çarpıştığı korkunç kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan bir motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Kaza, Yenişehir ilçesinde İsmet İnönü ile Hüseyin Okan Merzeci bulvarları kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile iki motosiklet, kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücülerinden 1'i yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, başka bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobil ile iki motosikletin kavşağın kesiştiği noktada çarpışması ve otomobil sürücüsünün yoluna devam etmesi yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

