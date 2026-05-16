Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 18:58

Mersin'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı. Tır sürücüsünün yara almadan kurulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Mersin’de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Mut-Silifke karayolunda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, anne Emine (52) ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine savcının incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı. Tır sürücüsünün yara almadan kurulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MERSİN #SİLİFKE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA