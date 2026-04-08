Giriş Tarihi: 8.04.2026 11:30 Son Güncelleme: 8.04.2026 11:32

Mersin'de otomobil kayalığa ok gibi saplandı: Biri Uzman Çavuş 2 kişi hayatını kaybetti! 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.Uzman Çavuş Fatih Kılıç'ın (25) kontrolünü kaybettiği otomobil yığın halinde bulunan kayalara saplandı. Meydana gelen kazada Fatih Kılıç ve Elif Karabacak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi 4509 Sokak'tan Atalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp savrularak takla attı ve yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Fatih Kılıç olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Elif Karabacak (26) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan T.K. (29) ve F.A. (23) ise yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz