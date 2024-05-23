Mersin’de otomobilin ağaçlara çarpması sonucu bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Perihan Çiğdem idaresindeki otomobil Silifke-Erdemli kara yolu Esenbel mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Çiğdem ile otomobildeki Barlas Çiğdem, Ceylin Çiğdem, Barlas Kaan Çiğdem, Tuana Çiğdem ve Ahmet Rençber yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 12 yaşındaki Ceylin Çiğdem yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ceylin Çiğdem'in cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından Tarsus ilçesine getirildi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi. Tarsus 75. Yıl Kocatepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Çiğdem'in cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, öğretmenler ve öğrenci arkadaşları katıldı.