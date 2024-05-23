Mersin’de otomobilin ağaçlara çarpması sonucu bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Perihan Çiğdem idaresindeki otomobil Silifke-Erdemli kara yolu Esenbel mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Çiğdem ile otomobildeki Barlas Çiğdem, Ceylin Çiğdem, Barlas Kaan Çiğdem, Tuana Çiğdem ve Ahmet Rençber yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.