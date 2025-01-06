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Giriş Tarihi: 6.1.2025 18:48 Son Güncelleme: 6.1.2025 19:39

Mersin’de piknik tüpü patladı: 1 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde ısınmak için kullanılan piknik tüpü patladı 1 kişi öldü.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de piknik tüpü patladı: 1 ölü

Gece geç saatlerde ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 225. caddedeki bir evde, olay meydana geldi.

A.Ö' nün tek yaşadığı baraka evde ısınmak için kullanılan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, içeride bulunan A.Ö' nün cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Mersin’de piknik tüpü patladı: 1 ölü
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