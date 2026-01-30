Mersin’de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, yolları su bastı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taşarken, caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.