Mersin’de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, yolları su bastı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taşarken, caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.
TARSUS'TA TARLALARI POMPALAR KURTARDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018 yılında kurulan 9 motopomp, 25 bin dönüm araziyi su altında kalmaktan kurtardı. Bahşiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Güllü, pompaların kurulumu için devlet yetkililerine teşekkür etti. Çiftçi Orhan Ercan ise "Yıllar önce 4 defa arazimizi su bastı. Pompalar sayesinde artık sorun yaşamıyoruz" dedi.
Mersin'de sağanak: Dereler taştı!
AĞAÇ PARÇALARI DENİZ YÜZEYİNDE BİRİKTİ
Mersin'de sağanak nedeniyle taşan derelerin getirdiği ağaç parçaları, dalgaların etkisiyle deniz yüzeyinde birikti. Çamlıyayla ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, ekiplerin müdahalesi ve incelemeleri sürüyor.
Mersin'de sağanak hayatı felç etti!
OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ
Öte yandan Erdemli ilçesinde Kargıcak Deresi'nin taşması sonucu park halindeki bir otomobil, sel sularında sürüklendi. Otomobilde hasar oluştu.
ZARAR GÖREN BÖLGEDE İNCELEME
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Akkılıç, etkili olan yağışların ardından zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, yağmurdan etkilenen alanlarda yapılan çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.
Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, bölgede yürütülen çalışmaları yakından izlediklerini belirterek, genel anlamda ciddi bir sıkıntının bulunmadığını ifade etti.