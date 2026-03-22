Mersin’de sağanak yağış heyelana neden oldu! Seyir halindeki bir cipin sürücüsü yaralandı

Mersin'deki heyelan, akşam saatlerinde Aydıncık tüneller mevkii çıkışında meydana geldi. Sağanak yağışın toprağı yumuşatmasıyla birlikte dağlık alandan kopan kayalar, toprakla birlikte Mersin-Antalya kara yoluna savruldu.

CİP SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Seyir halindeki bir cip, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Kaya parçalarının hasara uğrattığı cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Heyelan sonrası kara yolunda ulaşım tamamen dururken, her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kara yolu ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.