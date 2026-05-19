Mersin’de seri katliam: 6 ölü 8 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde ikamet eden eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla öldüren Metin Öztürk (37), daha sonra Kadelli Mahallesi'nde Sabri Pan'ın (30) işlettiği restorana giderek rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sabri Pan ile Ahmet Ercan (18) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan Yusuf Oktay (16) ile Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı (50) da öldüren zanlı, bir akaryakıt istasyonda bekleyen TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nu (50) da katletti. Şüpheli, gittiği istikamette 8 kişiyi de yaraladı.

HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik güçleri çevrede geniş önlemler alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yeğeninin olayda vurulduğunu belirten Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gür, "Önce şaka yapıyorlar, torpil falan fırlatıyorlar sandım ama değilmiş. Çocuk 'vuruldum' dedi. Sonra arabaya koşup peşinden gittim ama saldırganı yakalayamadım" ifadesini kullandı.