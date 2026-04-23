Mersin’de şüpheli ölüm iddiaları! 4 gün önce evlenen Mehmet Muslukal’ın cesedi ırmakta bulunmuştu: “İşin içinde karısı da var”

"KARISI DA İŞİN İÇİNDE VAR"



Cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamayan kardeşi Miyeser Çiftçi, olayın intihar olmadığını iddia ederek, "Kardeşim intihar edecek biri değildi, buna zorla yaptıran birileri var demek ki. Karısı da vardır ortada, kardeşimi dövüyorlardır. Parasını da yiyorlardır. Şikayetçiyiz sonuna kadar gideceğiz. Kanı yerde kalmayacak. Tefecilere düşürmüşler çocuğu, bir sürü borcu var. Her yerden borç yaptırmışlar, bu çocuk böyle bir şey yapmazdı. İşinden gücünden etmeye kalktılar. Bizi mahvettiler. Her gün dayak yiyormuş, evden dayak yiyerek çıkmış. Kızlarını göstermek için devamlı kardeşimden para istiyorlardı. Her ayın 15'inde kardeşimi çağırırlardı, maaşını alırlardı. Bu çocuk borçlarını ödeyemiyordu" dedi.