Giriş Tarihi: 4.9.2025 11:17

Mersin'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Bizans dönemine ait birçok eser ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 parça eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İHA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmada, Mut ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçen Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 sütun, 3 sütun başlığı, 3 sütun kaidesi olmak üzere toplamda 7 parça, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

