Giriş Tarihi: 4.05.2026 17:37

Mersin'de TIR kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR'ın karşı şeride geçip otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi göldü, 5 kişi de yaralandı.

DHA
Kaza, öğle saatlerinde, Pozantı-Tarsus Otoyolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DY 460 plakalı TIR, kontrolden çıkıp beton bariyerlere çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen TIR, 79 ABY 724 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki R.K.Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. R.K.Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

"SEMİNERE GİDİYORLARMIŞ"

Aralarında TIR şoförünün de olduğu 5 yaralı da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki kişilerin, Kilis Defterdarlığı'nda memur olduğu, seminer için Afyonkarahisar'a gittikleri belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

