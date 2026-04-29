Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 111 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve depolayan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Akdeniz ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada metal sactan yapılmış 4 koli içerisine gizlenmiş 111 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda C.D. ve A.Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör