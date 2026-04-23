Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 41 kilo uyuşturucu yakalandı, 11 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:03

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 41 kilo uyuşturucu yakalandı, 11 kişi tutuklandı

Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 41 kilo 415 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir COŞKUN
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 41 kilo uyuşturucu yakalandı, 11 kişi tutuklandı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarına istinaden Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 40 kilo 171 gram metamfetamin ve 1 kilo 244 gram eroin maddesi olmak üzere toplamda yaklaşık 41 kilo 415 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56500 Euro, 5250 ABD Doları, 12420 İngiliz Sterlini ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 11'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 41 kilo uyuşturucu yakalandı, 11 kişi tutuklandı
